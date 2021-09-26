«Клаудиньо, пас топ». Дзюба отреагировал на победу в матче с «Крыльями Советов»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1). Дзюба забил с передачи Клаудиньо.
«Всех с победой! Идём дальше! Клаудиньо, пас топ», — написал Дзюба на своей странице в «Инстаграме», опубликовав видео гола.
В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл «Крылья Советов». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.
На 14-й минуте первый гол забил полузащитник самарцев Антон Зиньковский. Зиньковский получил пас от партнёра, дошёл до штрафной, убрал под левую и на исполнении уложил мяч в дальний нижний угол. На 35-й минуте Артём Дзюба сравнял счёт. Клаудиньо с углового навесил в штрафную, Дзюба продавил Никиту Чернова и головой переправил мяч в нижний угол ворот. На 79-й минуте Алексей Сутормин реализовал пенальти, назначенный за фол против Дзюбы.
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