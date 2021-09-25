«Зенит» вырвал победу у «Крыльев Советов» и увеличил отрыв от «Локомотива»

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл «Крылья Советов». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.

На 14-й минуте первый гол забил полузащитник самарцев Антон Зиньковский. Зиньковский получил пас от партнёра, дошёл до штрафной, убрал под левую и на исполнении уложил мяч в дальний нижний угол. На 35-й минуте Артём Дзюба сравнял счёт. Клаудиньо с углового навесил в штрафную, Дзюба продавил Никиту Чернова и головой переправил мяч в нижний угол ворот. На 79-й минуте Алексей Сутормин реализовал пенальти, назначенный за фол против Дзюбы.

«Зенит» набрал 23 очка и увеличил отрыв от «Локомотива» (17) до 6 очков. «Крылья Советов» (10) — на десятом месте.