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«Зенит» вырвал победу у «Крыльев Советов» и увеличил отрыв от «Локомотива»

«Зенит» вырвал победу у «Крыльев Советов» и увеличил отрыв от «Локомотива»
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В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» переиграл «Крылья Советов». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1.

На 14-й минуте первый гол забил полузащитник самарцев Антон Зиньковский. Зиньковский получил пас от партнёра, дошёл до штрафной, убрал под левую и на исполнении уложил мяч в дальний нижний угол. На 35-й минуте Артём Дзюба сравнял счёт. Клаудиньо с углового навесил в штрафную, Дзюба продавил Никиту Чернова и головой переправил мяч в нижний угол ворот. На 79-й минуте Алексей Сутормин реализовал пенальти, назначенный за фол против Дзюбы.

«Зенит» набрал 23 очка и увеличил отрыв от «Локомотива» (17) до 6 очков. «Крылья Советов» (10) — на десятом месте.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
25 сентября 2021, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Зиньковский – 14'   1:1 Дзюба – 35'   2:1 Сутормин – 79' (пен)
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