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Скончался бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец

Скончался бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец
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Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец скончался в возрасте 55 лет, сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба. Специалиста не стало в ночь на 26 сентября. Причины смерти не сообщаются.

«Футбольный клуб «Зенит» приносит искренние соболезнования родным и близким Сергея Герасимца», — говорится в сообщении.

Герасимец выступал за такие клубы, как киевское «Динамо», донецкий «Шахтёр», минское «Динамо», «Балтика», «Зенит», «Каунас» и другие. Играл за сборную Беларуси с 1992 по 1999 год. В 2002 году Герасимец объявил о завершении профессиональной карьеры. Позже Герасимец тренировал «Томь», «Локомотив», санкт-петербургское «Динамо» и другие команды. В последнее время Герасимец занимал пост главного тренера команды «Ядро».

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