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Левандовски рассказал, чему научился под руководством разных тренеров

Левандовски рассказал, чему научился под руководством разных тренеров
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, чему научился под руководством разных тренеров в своей карьере.

«С Клоппом я научился прессинговать и отбирать мячи, чтобы на полной скорости прорываться к воротам. С Гвардиолой я многое узнал о тактике, это на 100% изменило моё видение футбола. Анчелотти вселил в меня уверенность в своих силах. Флик был экспертом в объяснении сложный вещей. Он простым языком объяснял сложные моменты, поэтому каждый понимал, что должен делать на поле», — приводит слова Левандовского El Pais.

Напомним, недавно Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу», которую он завоевал по итогам сезона-2020/2021, став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах. В 29 матчах немецкой Бундеслиги в прошлом сезоне польский нападающий забил 41 гол и отдал 7 результативных передач.

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