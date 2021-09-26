Сергей Карасёв обслужит матч Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль»
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УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче группового этапа Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль», сообщается на официальном сайте организации.
Встречу португальского клуба и английской команды обслужит бригада судей из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Владимир Москалёв. За VAR будет отвечать немецкий судья Бастиан Данкерт, которому поможет российский арбитр Виталий Мешков.
Матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Порту» — «Ливерпуль» состоится 28 сентября на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответный матч команды проведут 24 ноября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).
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