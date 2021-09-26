«Православный парень, наш. Гений». Дзюба отреагировал на победу Усика в бою с Джошуа

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба отреагировал на победу украинского боксёра Александра Усика в бою с британцем Энтони Джошуа. Напомним, Усик стал чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO.



«Перекрестился, православный парень, смотри, наш. Да он реально гений! В одну калитку прям. Думаю, следующий бой будет Усик — Фьюри. Думаю, что Фьюри размотает Уайлдера», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на странице в «Инстаграме».



34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.