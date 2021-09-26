Шварц: «Динамо» было важно нейтрализовать сильные стороны «Рубина»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц, комментируя победу в матче 9-го тура РПЛ с «Рубином» (2:0), рассказал о тактических установках.

«Макаров? Мы не акцентировали внимание на том, что это бывшая команда Дениса: просто готовились к очередной встрече. Также нужно отметить, что он сегодня очень хорошо отработал: не только создавал моменты в атаке, но и отрабатывал в обороне. Напомню, что при участии Макарова состоялся наш первый гол.

Да, перед игрой мы уделили особое внимание левому флангу соперника: где играют Кварацхелия и Самошников. Для нас было важно нейтрализовать их сильные стороны. Я считаю, Гильермо Варела в этом преуспел: сыграл смело, агрессивно, делал много подходов вперёд и создавал опасные моменты. Он абсолютно заслуженно получил награду лучшего игрока», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.