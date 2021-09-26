«Осасуна» обыграла «Мальорку» в драматичном матче с пятью голами

Сегодня, 26 сентября, «Мальорка» встретилась с «Осасуной». Матч 7-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Иберостар» (Пальма-де-Мальорка, Испания) и завершился со счётом 3:2 в пользу «Осасуны».
«Осасуна» открыла счёт в матче уже на 9-й минуте. Автором быстрого гола стал Хосе Анхель.
Однако уже на 11-й минуте «Мальорка» сравняла счёт усилиями Дани Родригеса.
На 45+4-й минуте хозяева вышли вперёд, забитым мячом отметился Фер Ниньо.
На 58-й минуте «Осасуна» восстановила равенство на табло условиями Иньиго Переса.
Решающий гол был забит на 88-й минуте. Отличился полузащитник «Осасуны» Хави Мартинес.
В компенсированное ко второму тайму время арбитр назначил пенальти в ворота «Осасуны», но позже отменил своё решение после консультации с VAR. Таким образом, финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.
«Осасуна», набрав 11 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» (8) – на 12-м месте.
- 26 сентября 2021
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