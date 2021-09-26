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«Осасуна» обыграла «Мальорку» в драматичном матче с пятью голами

«Осасуна» обыграла «Мальорку» в драматичном матче с пятью голами
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Сегодня, 26 сентября, «Мальорка» встретилась с «Осасуной». Матч 7-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Иберостар» (Пальма-де-Мальорка, Испания) и завершился со счётом 3:2 в пользу «Осасуны».

«Осасуна» открыла счёт в матче уже на 9-й минуте. Автором быстрого гола стал Хосе Анхель.

Видео гола Анхеля

Однако уже на 11-й минуте «Мальорка» сравняла счёт усилиями Дани Родригеса.

Видео гола Дани Родригеса

На 45+4-й минуте хозяева вышли вперёд, забитым мячом отметился Фер Ниньо.

Видео гола Ниньо

На 58-й минуте «Осасуна» восстановила равенство на табло условиями Иньиго Переса.

Видео гола Иньиго Переса

Решающий гол был забит на 88-й минуте. Отличился полузащитник «Осасуны» Хави Мартинес.

Видео гола Хави Мартинеса

В компенсированное ко второму тайму время арбитр назначил пенальти в ворота «Осасуны», но позже отменил своё решение после консультации с VAR. Таким образом, финальный свисток арбитра зафиксировал победу гостей.

«Осасуна», набрав 11 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» (8) – на 12-м месте.

Испания - Примера. 7-й тур
26 сентября 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
2 : 3
Осасуна
Памплона
0:1 Хосе Анхель – 9'   1:1 Родригес – 11'   2:1 Ниньо – 45+4'   2:2 Перес – 58'   2:3 Мартинес – 88'
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