Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Клермоном»

Стали известны стартовые составы «Монако» и «Клермона» на матч 8-го тура Лиги 1. Начало встречи — в 18:00 мск.

«Клермон»: Десма, Унтонджи, Нсимба, Зедадка, Ожье, Бертомье, Рашани, Абдул-Самед, Гастьен, Дуссу, Байо.

«Монако»: Нюбель, Марипан, Энрике, Сидибе, Павлович, Тчуамени, Головин, Фофана, Мартинш, Бен-Йеддер, Фолланд.

В прошлом туре «Монако» встречался с «Сент-Этьеном». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. Противостояние завершилось со счётом 3:1 в пользу хозяев поля. На 27-й минуте нападающий монегасков Кевин Фолланд открыл счёт в матче. Форварду ассистировал Юссуф Фофана. Через 6 минут игрок гостей Этьен Грин получил прямую красную карточку и покинул поле. Однако на 41-й минуте гости сравняли счёт. После передачи Жан-Филиппа Крассо Дени Буанга занёс мяч в сетку ворот соперника. А во втором тайме Виссам Бен-Йеддер вывел хозяев поля вперёд, реализовав пенальти. За 5 минут до конца основного времени матча Кевин Фолланд отдал результативный пас на Бен-Йеддера, нападающий оформил дубль. Полузащитник Александр Головин вышел на поле в начале второго тайма.