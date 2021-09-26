«Райо Вальекано» — «Кадис»: составы команд на матч 7-го тура испанской Примеры
Поделиться
Стали известны стартовые составы «Райо Вальекано» и «Кадиса» на матч 7-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Ф. Гарсия, Катена, Савельич, Балиу, Лопес, О. Мартин, А. Гарсия, Трехо, Паласон, Фалькао.
Запасные: Зидан, Эрнандес, Мараш, Родригеш, Сисс, Комесанья, Нтекья, Посо, Суарес, Бебе, Гвардиола, А. Мартин.
«Кадис»: Ледесма, Эспино, Кала, Ароян, Акапо, Арсамендия, Аларкон, Йонссон, Санчес, Бастида, Андоне.
Запасные: Хиль, Карселен, Чуст, Лопес, Кальдерон, Хименес, Осмаич, Чапела, Лосано, Негредо, Переа, Собрино.
Комментарии
- 26 сентября 2021
-
19:56
-
19:56
-
19:41
-
19:18
-
19:12
-
19:09
-
19:07
-
19:03
-
19:02
-
18:51
-
18:48
-
18:47
-
18:40
-
18:31
-
18:31
-
18:29
-
18:23
-
18:00
-
17:56
-
17:50
-
17:48
-
17:47
-
17:41
-
17:40
-
17:35
-
17:32
-
17:25
-
17:24
-
17:22
-
17:13
-
17:08
-
16:57
-
16:44
-
16:38
-
16:37
Партнерский контент