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«Райо Вальекано» — «Кадис»: составы команд на матч 7-го тура испанской Примеры

«Райо Вальекано» — «Кадис»: составы команд на матч 7-го тура испанской Примеры
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Стали известны стартовые составы «Райо Вальекано» и «Кадиса» на матч 7-го тура испанской Примеры. Встреча пройдёт на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Ф. Гарсия, Катена, Савельич, Балиу, Лопес, О. Мартин, А. Гарсия, Трехо, Паласон, Фалькао.

Запасные: Зидан, Эрнандес, Мараш, Родригеш, Сисс, Комесанья, Нтекья, Посо, Суарес, Бебе, Гвардиола, А. Мартин.

«Кадис»: Ледесма, Эспино, Кала, Ароян, Акапо, Арсамендия, Аларкон, Йонссон, Санчес, Бастида, Андоне.

Запасные: Хиль, Карселен, Чуст, Лопес, Кальдерон, Хименес, Осмаич, Чапела, Лосано, Негредо, Переа, Собрино.

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