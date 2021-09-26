Фати отпраздновал гол с врачами, которые помогли ему восстановиться от травмы. Видео

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати отличился взятием ворот в матче 7-го тура испанской Примеры с «Леванте» (3:0).
Фати забил гол спустя более чем 10 месяцев после травмы колена и побежал праздновать взятие ворот с врачами, которые помогли игроку с лечением.
Ансу Фати празднует забитый мяч с врачами:
Напомним, Фати получил тяжёлую травму колена в ноябре 2020 года в матче с «Бетисом». Изначально предполагалось, что его возвращение состоится через четыре месяца. Однако из-за проблем с коленом он пропустил всю остававшуюся часть сезона, а также не смог выступить на Евро-2020.
Матч «Барселона» — «Леванте» завершился со счётом 3:0. Голами отличились Мемфис Депай, Люк де Йонг и Ансу Фати.
После пяти туров в чемпионате «Барселона» располагается на 5-м месте в турнирной таблице. В восьмом туре испанской Примеры сине-гранатовые сыграют на выезде с «Атлетико». Встреча состоится 2 октября.
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