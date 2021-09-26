«Райо Вальекано» обыграл «Кадис», Фалькао забивает в третьем матче подряд

Сегодня, 26 сентября, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 7-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Кадис». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.
Счёт матча был открыт в первом тайме. На 9-й минуте встречи отличился Альваро Гарсия. Однако уже на 23-й минуте Вараздат Ароян сравнял счёт с передачи Йенса Йонссона.
Альваро Гарсия открывает счёт встречи:
Ароян сравнивает счёт в матче:
На 44-й минуте матча нападающий «Райо Вальекано» Фалькао нанёс результативный удар, ему ассистировал Иван Балиу. Колумбиец забивает в третьем матче чемпионата подряд.
Фалькао выводит «Райо Вальекано» вперёд:
На 87-й минуте встречи Иси Паласон забил гол с передачи Серхи Гвардиолы и установил окончательный счёт матча – 3:1.
Паласон забивает третий мяч в ворота «Кадиса»:
После шести сыгранных туров в испанской Примере «Райо Вальекано» располагается на 8-м месте в турнирной таблице с 10 очками в активе. «Кадис» (6) – на 14-м месте в таблице.
В восьмом туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» сыграет на выезде с «Осасуной», а «Кадис» примет дома «Валенсию». Обе встречи состоятся 2 октября.
- 26 сентября 2021
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