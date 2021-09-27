Полицейские во Владимире задержали всех фанатов «Шинника» перед матчем с «Торпедо»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков в социальных сетях опубликовал видео, на котором болельщиков ярославской команды задерживают перед матчем ФНЛ-2 с владимирским «Торпедо» (2:0).
«Оказывается, во Владимире нельзя болеть за команды, которые приезжают в их город. Как минимум так считает сотрудник по безопасности «Торпедо», который так и сказал на предматчевом совещании: «Мы их не пустим». Мужик сказал, мужик сделал. Тоже самое он говорил накануне игры, решение обосновывал запретом Роспотребнадзора. ФК «Шинник» сделал официальный запрос о так называемом решении Роспотребнадзора, однако его (решения) не получил, так как такого решения не существует.
Вчера с директором клуба договорились, что болельщиков пустят, так как, повторюсь, никаких решений Роспотребнадзора нет. Давно знаю руководство «Торпедо» и у нас хорошие отношения, но то что произошло сегодня, из-за отдельных сотрудников клуба никак иначе как беспределом назвать нельзя. Будем обращаться в РФС и ФНЛ по данному вопросу. Футбол для болельщиков», — написал Кулаков в «Инстаграме».
Незадолго до матча фанаты «Шинника» массово прошли по центру Владимира, передвигаясь в том числе и по проезжей части.
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