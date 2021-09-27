«Кровавый спорт 3.0». «Краснодар» опубликовал окровавленную капитанскую повязку Крыховяка

Футбольный клуб «Краснодар» одержал крупную победу над «Сочи» со счётом 3:0 в домашнем матче девятого тура РПЛ. После игры в социальных сетях «Краснодара» появилось фото окровавленной капитанской повязки полузащитника хозяев Гжегожа Крыховяка.
«Кровавый спорт 3.0», – говорится в описании к фото с хэштегами «капитанская повязка», «Крыховяк» и «Краснодар Сочи».
На 3-й минуте встречи Эдуард Сперцян открыл счёт. Джон Кордоба сделал пас вперёд, Сперцян на скорости вбежал в штрафную, технично убрал Родригао и послал мяч в дальний угол ворот. На 21-й минуте Реми Кабелла увеличил преимущество краснодарцев. Гжегож Крыховяк со своей половины поля сделал передачу вперёд. Кабелла вошёл в штрафную, легко разобрался с Сергеем Тереховым, сместился к центру и уложил мяч в угол ворот.
На 40-й минуте красную карточку получил Урош Спаич. На 64-й минуте Крыховяк реализовал пенальти, пробив низом по центру ворот. На 75-й минуте «Краснодар» остался вдевятером после удаления Александра Черникова, который получил вторую жёлтую карточку.
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