Игрок «Шерифа» Янсане: в «Нижнем Новгороде» обрёл силу и получил большой толчок в карьере

Нападающий «Шерифа» Момо Янсане поделился воспоминаниями о выступлениях за «Нижний Новгород».
«Время в «Нижнем Новгороде» для меня особенное — там я обрёл силу и получил большой толчок в карьере. Прекрасный город, стадион, целая команда лучших друзей — все безумно меня любили, а особенно я сблизился с Сапетой, Анисимовым, Калинским, Горбуновым. Скучаю по ним и всем своим знакомым из России. Они всегда были готовы помочь: «Момо, если что — звони, хоть ночью».
И, конечно, отличный тренерский штаб. Сейчас там другой тренер, и я знаю, что «Нижний» неплохо идёт в РПЛ — но хочу сказать, как многим обязан их прошлому тренеру, Роберту Евдокимову. Постоянно его вспоминаю и хочу позвонить, но не получается — кажется, он сменил номер. Роберт, я многим вам обязан, спасибо огромное за опыт, который вы мне передали. Люблю вас! Надеюсь ещё поиграть под вашим руководством.
Кстати, когда я уходил из «Ислочи», получил предложения из БАТЭ и «Шахтёра». Мне и моему агенту звонили и предлагали хорошие деньги. Я сомневался, но хотел поиграть где-то кроме Беларуси, а не провести там всю карьеру. В итоге оказался в «Нижнем» и не пожалел», — приводит слова Янсане Sport24.
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