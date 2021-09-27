«И что же сделал Роналду?» Фергюсон рассказал, как Криштиану не прислушался к его словам

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о работе с португальским форвардом Криштиану Роналду.
«Многие говорили, что Роналду любит нырять в штрафной. Такое действительно случалось, но затем он стал лучше действовать против защитников. Роналду мог вальсировать вокруг них. Он мог атаковать на невероятной скорости. Он был рождён с желанием стать лучшим. Криштиану пожертвовал собой ради этого.
Помню, как однажды мы должны были играть с «Арсеналом» в субботу. Днём ранее во время тренировки пошёл сильный дождь. Я сказал Роналду: «Знаю, что ты всегда продолжаешь работать после тренировки, но сейчас отсюда надо уходить. У нас завтра игра, а здесь очень мокро. Газон стал мягким». Я отправился в офис и выглянул в окно. И что же сделал Роналду? Он просто перешёл на поле с искусственным газоном. У меня не осталось аргументов. Я ничего не мог сказать Криштиану. Он меня победил», — приводит слова Фергюсона официальный сайт «МЮ».
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Видео гола Криштиану Роналду в матче АПЛ с «Вест Хэм Юнайтед»
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