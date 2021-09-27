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Названа бригада арбитров на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальмё»

Названа бригада арбитров на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальмё»
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Пресс-служба УЕФА обнародовала судейские назначения на матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На матче «Зенит» — Мальмё» будет работать греческая бригада арбитров под руководством Тасоса Сидиропулоса.

Помогать Сидиропулосу будут его соотечественники Полихронос Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвёртым рефери выступит Янни Пападопулос. Работать с системой VAR будут испанцы Хосе Мария Санчес и Гильермо Куадра.

«Зенит» в матче 1-го тура группы H уступил «Челси» со счётом 0:1. В свою очередь «Мальмё» потерпел крупное поражение в матче с «Ювентусом» (0:3). Напомним, в прошлом сезоне клуб из Санкт-Петербурга занял последнее место в своей группе в Лиге чемпионов и не смог выйти в следующий раунд.

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