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Инсинье: после шести побед футболистам «Наполи» нельзя витать в облаках

Инсинье: после шести побед футболистам «Наполи» нельзя витать в облаках
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Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура Серии А с «Кальяри». Встреча закончилась со счётом 2:0.

«Наполи» одержал шесть побед подряд. Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу Серии А.

«Мы хорошо начали сезон, но нельзя отрываться от реальности и витать в облаках. Впереди нас ждёт очень долгий путь.

Тренер хочет, чтобы мы получали удовольствие от нашей работы. Я же как капитан хочу сказать, что нам нужно оставаться на земле, стоять на ногах. В прошлом сезоне нам не хватило одного очка, чтобы финишировать в лигочемпионском сезоне. Сейчас мы должны это наверстать», — приводит слова Инсинье Football Italia.

Ранее наставник «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что за скудетто будут бороться семь клубов.

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