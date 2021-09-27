Инсинье: после шести побед футболистам «Наполи» нельзя витать в облаках

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура Серии А с «Кальяри». Встреча закончилась со счётом 2:0.
«Наполи» одержал шесть побед подряд. Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу Серии А.
«Мы хорошо начали сезон, но нельзя отрываться от реальности и витать в облаках. Впереди нас ждёт очень долгий путь.
Тренер хочет, чтобы мы получали удовольствие от нашей работы. Я же как капитан хочу сказать, что нам нужно оставаться на земле, стоять на ногах. В прошлом сезоне нам не хватило одного очка, чтобы финишировать в лигочемпионском сезоне. Сейчас мы должны это наверстать», — приводит слова Инсинье Football Italia.
Ранее наставник «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что за скудетто будут бороться семь клубов.
- 27 сентября 2021
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