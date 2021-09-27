Симеоне: «Атлетико» постарается найти уязвимости «Милана» и сделать сопернику больно

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом». Встреча состоится завтра, 28 сентября.
«Матч в Лиге чемпионов с такой командой, как «Милан», это фантастика. Мы говорим о лучших командах. Они здорово прогрессировали в последние годы. Мне нравится стадион «Милана».
Мы понимаем, что нас ждёт матч с сильным соперником, у которого хорошие игроки. Рассчитываем на динамичный матч. Постараемся найти уязвимости и сделать им больно.
Футболисты находятся в хорошем настроении. И мы надеемся, что завтрашний матч будет удачным», — цитирует Симеоне Football Italia.
«Милан» стартовал в Лиге чемпионов с поражения в матче с «Ливерпулем» (2:3), а «Атлетико» сыграл вничью с «Порту» (0:0).
- 27 сентября 2021
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