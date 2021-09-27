Пиоли: матч с «Атлетико» очень важен, но он не будет решающим для «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико». Встреча состоится завтра, 28 сентября.

«Наша команда набирается опыта. Мы молоды, но в этом наше преимущество.

«Атлетико» — очень сильная команда. Там работает великолепный тренер, в команде собраны отличные игроки. Они могут провести результативную атаку в любой момент. Нам нужно провести матч на очень высоком уровне, сохранять концентрацию все 90 минут.

Нам нужно сыграть просто, быстро и не допускать ошибок. Мы говорим о команде, которая превзошла «Реал» и «Барселону» в чемпионате Испании.

Завтра нас ждёт важный матч, без сомнений. Но он не будет решающим», — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.