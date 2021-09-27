Пиоли: матч с «Атлетико» очень важен, но он не будет решающим для «Милана»
Поделиться
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с «Атлетико». Встреча состоится завтра, 28 сентября.
«Наша команда набирается опыта. Мы молоды, но в этом наше преимущество.
«Атлетико» — очень сильная команда. Там работает великолепный тренер, в команде собраны отличные игроки. Они могут провести результативную атаку в любой момент. Нам нужно провести матч на очень высоком уровне, сохранять концентрацию все 90 минут.
Нам нужно сыграть просто, быстро и не допускать ошибок. Мы говорим о команде, которая превзошла «Реал» и «Барселону» в чемпионате Испании.
Завтра нас ждёт важный матч, без сомнений. Но он не будет решающим», — цитирует Пиоли Sky Sport Italia.
Новость по темеСтефано Пиоли предложил внедрить в футболе правило из баскетбола
Комментарии
- 27 сентября 2021
-
14:13
-
14:00
-
13:58
-
13:53
-
13:31
-
13:17
-
13:13
-
13:08
-
12:45
-
12:34
-
12:28
-
12:23
-
12:17
-
12:17
-
11:53
-
11:53
-
11:42
-
11:22
-
11:21
-
11:10
-
10:47
-
10:47
-
10:45
-
10:25
-
10:13
-
10:01
-
09:50
-
09:46
-
09:39
-
09:30
-
09:21
-
08:43
-
08:30
-
07:52
-
07:29
Партнерский контент