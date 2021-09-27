Роналду планирует стать тренером в структуре «Манчестер Юнайтед» после окончания карьеры

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет стать тренером молодёжной команды «красных дьяволов» после окончания игровой карьеры, сообщает The Sun.



Португалец планирует отыграть ещё несколько лет, а потом перейти на тренерскую работу в молодёжной команде «Манчестер Юнайтед». Это позволит Роналду воочию наблюдать за успехами своего сына Криштиану Роналду-младшего, который уже начал тренировки в стане «красных дьяволов».



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португальский нападающий сыграл в трёх матчах и отметился тремя голами. Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления ещё на год.



После шести туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 4-м месте в турнирной таблице с 13 очками в активе.

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