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Роналду планирует стать тренером в структуре «Манчестер Юнайтед» после окончания карьеры

Роналду планирует стать тренером в структуре «Манчестер Юнайтед» после окончания карьеры
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет стать тренером молодёжной команды «красных дьяволов» после окончания игровой карьеры, сообщает The Sun.

Португалец планирует отыграть ещё несколько лет, а потом перейти на тренерскую работу в молодёжной команде «Манчестер Юнайтед». Это позволит Роналду воочию наблюдать за успехами своего сына Криштиану Роналду-младшего, который уже начал тренировки в стане «красных дьяволов».

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португальский нападающий сыграл в трёх матчах и отметился тремя голами. Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления ещё на год.

После шести туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» располагается на 4-м месте в турнирной таблице с 13 очками в активе.

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