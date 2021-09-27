Тренер «Шерифа» Вернидуб: понимаем силу «Реала», но мы его не боимся

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
«Мы понимаем силу «Реала», но не боимся. Мы хотим достойно показать себя на таком высоком уровне. Это важно для всех нас: тренеров, игроков, всего клуба. Необходимо надёжно сыграть в защите и делать хорошие выходы из обороны в атаку. Нас ожидает большой матч, и мы очень хотим показать свои лучшие качества.
Мы не должны обманывать сами себя. Фаворитами нашей группы являются «Реал» и «Интер». Да и «Шахтёр» тоже очень силён. Наша задача — в каждой игре доказывать, что мы достойны группового этапа Лиги чемпионов. Недооценка соперников? Это их проблемы. Для нас важна наша игра», — приводит слова Вернидуба пресс-служба УЕФА.
- 27 сентября 2021
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