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Анчелотти высказался о предстоящем матче «Реала» с «Шерифом» в Лиге чемпионов

Анчелотти высказался о предстоящем матче «Реала» с «Шерифом» в Лиге чемпионов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с молдавским «Шерифом».

«Это игра Лиги чемпионов, и мы должны хорошо к ней подготовиться. Мы с нетерпением ждём возвращения на «Сантьяго Бернабеу».

«Шериф» — это команда, которая хорошо играет. Нам нужно быть осторожными. Мы не так много знаем об этой команде, но они хорошо организованы. Нам нужны три очка, чтобы комфортно выйти в группы», — цитирует Анчелотти Sport.es.

Матч «Реал» — «Шериф» состоится завтра, 28 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

В группе D, помимо «Реала» и «Шерифа», завтра, 28 сентября, сыграют донецкий «Шахтёр» и миланский «Интер».

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