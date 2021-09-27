Анчелотти высказался о предстоящем матче «Реала» с «Шерифом» в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с молдавским «Шерифом».



«Это игра Лиги чемпионов, и мы должны хорошо к ней подготовиться. Мы с нетерпением ждём возвращения на «Сантьяго Бернабеу».



«Шериф» — это команда, которая хорошо играет. Нам нужно быть осторожными. Мы не так много знаем об этой команде, но они хорошо организованы. Нам нужны три очка, чтобы комфортно выйти в группы», — цитирует Анчелотти Sport.es.



Матч «Реал» — «Шериф» состоится завтра, 28 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



В группе D, помимо «Реала» и «Шерифа», завтра, 28 сентября, сыграют донецкий «Шахтёр» и миланский «Интер».