Анчелотти высказался о предстоящем матче «Реала» с «Шерифом» в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с молдавским «Шерифом».
«Это игра Лиги чемпионов, и мы должны хорошо к ней подготовиться. Мы с нетерпением ждём возвращения на «Сантьяго Бернабеу».
«Шериф» — это команда, которая хорошо играет. Нам нужно быть осторожными. Мы не так много знаем об этой команде, но они хорошо организованы. Нам нужны три очка, чтобы комфортно выйти в группы», — цитирует Анчелотти Sport.es.
Матч «Реал» — «Шериф» состоится завтра, 28 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В группе D, помимо «Реала» и «Шерифа», завтра, 28 сентября, сыграют донецкий «Шахтёр» и миланский «Интер».
- 27 сентября 2021
-
20:02
-
19:57
-
19:48
-
19:37
-
19:37
-
19:25
-
19:23
-
19:17
-
19:07
-
18:55
-
18:47
-
18:47
-
18:30
-
18:28
-
18:21
-
17:56
-
17:53
-
17:47
-
17:30
-
17:29
-
17:22
-
17:22
-
17:03
-
16:59
-
16:36
-
16:33
-
16:27
-
16:23
-
16:06
-
16:01
-
16:00
-
15:56
-
15:51
-
15:37
-
15:19