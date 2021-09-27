Карпин прокомментировал итоговый состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор итогового состава национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022 в октябре.
«Как мы уже говорили неделю назад, в расширенном списке будут изменения. После матчей 9-го тура в РПЛ и игр европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков.
Также мы учитывали и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболиста.
Нужно также учесть, что до начала сбора пройдут ещё матчи национальных чемпионатов и еврокубковые игры, и поэтому в списке возможны изменения», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.
Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.
- 27 сентября 2021
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