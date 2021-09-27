День, когда Анри аплодирует стоя. Разбор шестого тура АПЛ

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем шестой тур АПЛ сезона-2021/2022. В центре внимания: матч «Челси» — «Манчестер Сити», первое поражение Тухеля в сезоне, дерби «Арсенал» — «Тоттенхэм», в котором «Арсенал» одержал убедительную победу, и поражение «МЮ» от «Астон Виллы».
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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ
Кирилл разбирает возвращение Ансу Фати
Гриша активно ведёт свой телеграм-канал
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Таймкоды:
0:00 – Привет от высших сил
0:32 – Кирилл разносит «Тоттенхэм»
11:55 – «Аааааааааааарсенал»
25:30 – «Сити» задушил «Челси» лютым прессингом
40:10 – Хитрый приём «Брентфорда» против «Ливерпуля»
53:12 – «МЮ»: обрезы де Хеа, недовольный Роналду, провокации «Виллы»
1:05:31 – Признания и конкурс
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