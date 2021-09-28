Источник: сегодня Доннарумма дебютирует за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Итальянский вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма дебютирует за французский клуб в Лиге чемпионов сегодня, 28 сентября, в матче с «Манчестер Сити». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Сити» начнётся в 22:00 мск.
Доннарумма перешёл в «ПСЖ» из «Ювентуса» в межсезонье. У итальянского вратаря истёк контракт, после чего он решил сменить команду. В сентябре сообщалось, что Доннарумма удивлён тем, что ему не дают шансов побороться с Кейлором Навасом за место в стартовом составе.
Также отмечалось, что латиноамериканские футболисты команды, включая Лионеля Месси и Неймара, поддерживают Наваса и считают, что именно он должен быть основным вратарём.
- 28 сентября 2021
-
08:30
-
08:03
-
07:47
-
07:06
-
06:44
-
06:36
-
05:47
-
02:45
-
02:28
-
02:11
-
01:50
-
01:18
-
00:54
-
00:53
-
00:48
-
00:36
-
00:27
-
00:15
-
00:13
-
00:08
-
00:04
- 27 сентября 2021
-
23:58
-
23:57
-
23:52
-
23:46
-
23:21
-
23:17
-
23:16
-
23:06
-
23:00
-
22:46
-
22:41
-
22:37
-
22:34
-
22:24