Источник: сегодня Доннарумма дебютирует за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Итальянский вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма дебютирует за французский клуб в Лиге чемпионов сегодня, 28 сентября, в матче с «Манчестер Сити». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Манчестер Сити» начнётся в 22:00 мск.

Доннарумма перешёл в «ПСЖ» из «Ювентуса» в межсезонье. У итальянского вратаря истёк контракт, после чего он решил сменить команду. В сентябре сообщалось, что Доннарумма удивлён тем, что ему не дают шансов побороться с Кейлором Навасом за место в стартовом составе.

Также отмечалось, что латиноамериканские футболисты команды, включая Лионеля Месси и Неймара, поддерживают Наваса и считают, что именно он должен быть основным вратарём.