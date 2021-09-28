«Крылья Советов» обратились в ЭСК из-за судейства в матче с «Зенитом»
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко сообщил, что самарский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу работы арбитров в матче 9-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 с «Зенитом» (1:2).
«Мы обратились в ЭСК РФС по четырём эпизодам в матче с «Зенитом». Это единоборство Дзюбы и Чернова, когда Артём забил гол, пенальти, назначенный в наши ворота, момент, когда Чистяков ударил локтем Глушенкова и игра рукой Барриоса. Здесь важен сам факт — мы видим те моменты, после которых вопросы возникли у всех. Также, как и в матче с «Уфой». Мы всегда защищали и будем защищать команду», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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