«Будем ждать на поле, он не подведёт». Газизов — о вызове Агаларова в сборную России

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу попадания нападающего команды Гамида Агаларова в итоговый состав сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Тренировка у нас чуть позже, обязательно поздравим Гамида. Это большое достижение для молодого футболиста. Мы рады, теперь будем ждать выхода на поле. Тот факт, что Агаларов попал в окончательный список, уже о многом говорит. Мы можем только надеяться, что он попадёт в основной состав, но это прерогатива главного тренера. Уверен в том, что Гамид не подведёт. Для нашей школы, для всех, кто работает в «Уфе», это очень большое достижение», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сборная России в октябре проведёт два матча квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября россияне будут принимать соперников из Словакии, а 11 октября сыграют в гостях со Словенией.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

Прямые путёвки в финальную стадию турнира получат победители групп. Команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах.