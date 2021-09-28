Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Атлетико». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Скончался чемпион мира в составе сборной Англии Роджер Хант

Скончался чемпион мира в составе сборной Англии Роджер Хант
Комментарии

Сегодня, 28 сентября, в возрасте 83 лет ушёл из жизни легендарный английский нападающий Роджер Хант, информирует пресс-служба «Ливерпуля», за который футболист выступал во время своей карьеры.

«Мы оплакиваем кончину легендарного бывшего игрока «Ливерпуля» Роджера Ханта. Все в клубе выражают соболезнования семье и друзьям Роджера в этот печальный и трудный момент. Покойся с миром, сэр Роджер Хант», — написала пресс-служба «Ливерпуля» в «Твиттере».

Хант выступал за «Ливерпуль» в период с 1958 по 1969 год. За это время он провёл за мерсисайдцев 339 матчей, забил 189 голов и отдал 25 результативных передач. Также на его счету 34 матча и 18 голов за сборную Англии. В составе «трёх львов» Роджер Хант стал чемпионом мира 1966 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021