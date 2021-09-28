Скончался чемпион мира в составе сборной Англии Роджер Хант
Поделиться
Сегодня, 28 сентября, в возрасте 83 лет ушёл из жизни легендарный английский нападающий Роджер Хант, информирует пресс-служба «Ливерпуля», за который футболист выступал во время своей карьеры.
«Мы оплакиваем кончину легендарного бывшего игрока «Ливерпуля» Роджера Ханта. Все в клубе выражают соболезнования семье и друзьям Роджера в этот печальный и трудный момент. Покойся с миром, сэр Роджер Хант», — написала пресс-служба «Ливерпуля» в «Твиттере».
Хант выступал за «Ливерпуль» в период с 1958 по 1969 год. За это время он провёл за мерсисайдцев 339 матчей, забил 189 голов и отдал 25 результативных передач. Также на его счету 34 матча и 18 голов за сборную Англии. В составе «трёх львов» Роджер Хант стал чемпионом мира 1966 года.
Комментарии
- 28 сентября 2021
-
16:07
-
16:07
-
16:05
-
15:59
-
15:47
-
15:35
-
15:23
-
15:20
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:48
-
14:41
-
14:27
-
14:09
-
14:07
-
13:57
-
13:39
-
13:37
-
13:33
-
13:11
-
13:07
-
12:54
-
12:53
-
12:48
-
12:45
-
12:43
-
12:41
-
12:38
-
12:34
-
12:34
-
12:27
-
12:24
-
12:14
Партнерский контент