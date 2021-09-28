Скончался чемпион мира в составе сборной Англии Роджер Хант

Сегодня, 28 сентября, в возрасте 83 лет ушёл из жизни легендарный английский нападающий Роджер Хант, информирует пресс-служба «Ливерпуля», за который футболист выступал во время своей карьеры.

«Мы оплакиваем кончину легендарного бывшего игрока «Ливерпуля» Роджера Ханта. Все в клубе выражают соболезнования семье и друзьям Роджера в этот печальный и трудный момент. Покойся с миром, сэр Роджер Хант», — написала пресс-служба «Ливерпуля» в «Твиттере».

Хант выступал за «Ливерпуль» в период с 1958 по 1969 год. За это время он провёл за мерсисайдцев 339 матчей, забил 189 голов и отдал 25 результативных передач. Также на его счету 34 матча и 18 голов за сборную Англии. В составе «трёх львов» Роджер Хант стал чемпионом мира 1966 года.