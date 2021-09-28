Началась продажа билетов на матч Россия — Словакия

Пресс-служба сборной России объявила о начале продажи билетов на отборочный матч чемпионата мира 2022 года со Словакией, который состоится 8 октября.
«Стартовала продажа билетов на матч отбора на ЧМ-2022 между Россией и Словакией в Татарстане. Они доступны только для зрителей, которые были вакцинированы или переболели COVID-19, по ссылке», — говорится в сообщении.
Максимально разрешённая вместимость для отборочного матча чемпионата мира 2022 года между национальными сборными России и Словакии составит 30%, то есть не более 13,5 тысяч зрителей. Вход на стадион возможен только для зрителей с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесённом коронавирусе.
Встреча пройдёт 8 октября в Казани на стадионе «Казань Арена». Начало — в 21:45 по московскому времени.
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