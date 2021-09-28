«Милан» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 28 сентября, «Милан» сыграет с мадридским «Атлетико». Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Атлетико».



Встречу обслужит турецкая бригада арбитров, которую возглавит Джюнейт Чакыр. Ему будут помогать ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервным арбитром встречи выступит Арда Кердешлер.



Напомним, «Милан» стартовал в новом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов с поражения. Итальянский клуб уступил «Ливерпулю» (2:3).



«Атлетико» сыграл вничью в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (0:0).