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«Милан» — «Атлетико». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Милан» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

«Милан» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 28 сентября, «Милан» сыграет с мадридским «Атлетико». Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Милан» — «Атлетико».

Встречу обслужит турецкая бригада арбитров, которую возглавит Джюнейт Чакыр. Ему будут помогать ассистенты Бахаттин Дуран и Тарык Онгун. Резервным арбитром встречи выступит Арда Кердешлер.

Напомним, «Милан» стартовал в новом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов с поражения. Итальянский клуб уступил «Ливерпулю» (2:3).

«Атлетико» сыграл вничью в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (0:0).

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