Карим Бензема — первый футболист, забивший в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд

Сегодня, 28 сентября, испанский «Реал» Мадрид встречается с молдавским «Шерифом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания), стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу обслуживает бельгийская бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером. Ассистенты — Риен Ванизере и Тибо Нейссен. Резервный судья — Брам Ван Дрише.
На 65-й минуте матча Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный на фол на Винисиусе.
Таким образом, французский футболист отметился голом в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд. Впервые Бензема занёс мяч в сетку ворот соперника в рамках игры Лиги чемпионов в сезоне-2005/2006. Прежде никому подобное достижение не покорялось.
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