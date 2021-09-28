Карим Бензема — первый футболист, забивший в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд

Сегодня, 28 сентября, испанский «Реал» Мадрид встречается с молдавским «Шерифом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания), стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Встречу обслуживает бельгийская бригада арбитров во главе с Лоуренсом Виссером. Ассистенты — Риен Ванизере и Тибо Нейссен. Резервный судья — Брам Ван Дрише.

На 65-й минуте матча Карим Бензема реализовал пенальти, назначенный на фол на Винисиусе.

Таким образом, французский футболист отметился голом в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд. Впервые Бензема занёс мяч в сетку ворот соперника в рамках игры Лиги чемпионов в сезоне-2005/2006. Прежде никому подобное достижение не покорялось.