«Ливерпуль» разгромил «Порту». На матче Лиги чемпионов работала бригада Карасёва

Сегодня, 28 сентября, на стадионе «Драгау» в Порту проходил матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Порту» — «Ливерпуль». Гости одержали разгромную победу со счётом 5:1.
Счёт матча был открыт в первом тайме. На 18-й минуте встречи отличился Мохамед Салах. В концовке первого тайма второй гол красных в ворота «Порту» забил Садио Мане, ему ассистировал Джеймс Милнер.
На 60-й минуте матча Мохамед Салах с передачи Кёртиса Джонса оформил дубль. На 74-й минуте встречи нападающий «Порту» Мехди Тареми забил гол с передачи Фабиу Виейры и сократил отставание в счёте.
Однако уже через три минуты Роберто Фирмино забил четвёртый мяч «Ливерпуля» в матче, голевой пас отдал Кёртис Джонс. На 81-й минуте встречи Фирмино оформил дубль и установил окончательный счёт матча – 5:1 в пользу красных.
Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Ему помогали ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Владимир Москалёв (Воронеж).
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