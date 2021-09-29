Молдавский «Шериф» не проиграл ни одного матча в ЛЧ, включая игры квалификации

Молдавский футбольный клуб «Шериф» не потерпел ни одного поражения в 10-и матчах Лиги чемпионов.

Команда Юрия Вернидуба начала свою беспроигрышную серию в еврокубках в матче с албанской «Теутой». Молдавский коллектив в гостях обыграл клуб из Албании со счётом 4:0, а затем минимально переиграл его дома (1:0). После этого молдоване дважды повергли армянский «Алашкерт» — 1:0 в гостях и 3:1 на своём поле. Затем «Шериф» впервые потерял очки с «Црвеной Звездой» (1:1), однако в ответной игре оказался сильнее сербского коллектива (1:0). После этого бьло один раз повержено «Динамо» из Загреба, а во второй игре команды не выявили победителя.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» одолел дома «Шахтёр» со счётом 2:0, а затем на выезде обыграл мадридский «Реал» со счётом 2:1.