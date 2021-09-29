Решающий гол в матче «Реал» — «Шериф» забил бывший футболист «Тамбова»

Сегодня, 28 сентября, испанский «Реал» Мадрид встречался с молдавским «Шерифом» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы D проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей. Решающий гол в составе молдавского клуба забил бывший игрок «Тамбова» Себастьян Тиль.



За минуту до конца основного времени матча Траоре поборолся в штрафной «Реала», мяч отскочил к экс-игроку «Тамбова» Себастьяну Тилю, который подстроился и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку.

До перехода в «Шериф» Тиль выступал за люксембургские команды «Петанж» и «Прогрес Нидеркорн», а также за российский «Тамбов». Тиль играл за тамбовчан в сезоне-2020/2021 на правах аренды. За семь матчей в Российской Премьер-Лиге люксембургский футболист отдал одну голевую передачу. Спортсмен покинул «Тамбов» из-за финансовых проблем клуба в январе 2021 года и сразу перебрался в молдавский «Шериф» на правах аренды. В его составе в национальном первенстве он провёл 19 матчей и забил 6 мячей. В десяти матчах за «Шериф» в еврокубках Тиль отличился дважды.