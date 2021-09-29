Месси: очень рад, что забил. Приспосабливаюсь к своей новой команде

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (2:0).

«Сити» — отличный соперник. Для нас было очень важно выиграть матч после ничьей с «Брюгге». Я очень рад, что забил.

Я не играл в последних матчах, и это был мой второй матч на этом стадионе. Приспосабливаюсь к своей новой команде. Чем больше мы, нападающие, будем играть вместе, тем лучше будут наши отношения. Мы должны расти вместе, совершенствоваться, продолжать выкладываться на полную", — приводит слова Месси пресс-служба УЕФА.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» переиграл «Манчестер Сити». Встреча группы А проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась со счётом 2:0. Второй гол забил Месси, этот мяч стал для аргентинца дебютным во французской команде.