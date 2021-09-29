Фердинанд: я бы не допустил, чтобы Месси лежал за стенкой. Он не должен испачкать футболку

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал «ПСЖ» за то, что именно нападающий Лионель Месси лежал за стенкой во время штрафного удара в исполнении «Манчестер Сити» (2:0).



«В тот момент, когда Маурисио Почеттино попросил Месси сделать это во время тренировки, кто-то обязан был зайти туда и сказать: «Нет, нет, нет, нет, с Лео Месси этого не случится». Нельзя так делать. Это неуважительно, я бы этого не допустил. Если бы я был в этой команде, то сказал бы: «Нет, я лягу вместо тебя». Я бы не допустил, чтобы он так лежал за стенкой. Это не то, что должен делать Месси. Он не должен испачкать свою футболку», — цитирует Фердинанда Daily Mail.



Напомним, в этом матче Месси забил дебютный гол за «ПСЖ». Результативной передачей в том эпизоде отметился Мбаппе.

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