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Фердинанд: я бы не допустил, чтобы Месси лежал за стенкой. Он не должен испачкать футболку

Фердинанд: я бы не допустил, чтобы Месси лежал за стенкой. Он не должен испачкать футболку
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал «ПСЖ» за то, что именно нападающий Лионель Месси лежал за стенкой во время штрафного удара в исполнении «Манчестер Сити» (2:0).

«В тот момент, когда Маурисио Почеттино попросил Месси сделать это во время тренировки, кто-то обязан был зайти туда и сказать: «Нет, нет, нет, нет, с Лео Месси этого не случится». Нельзя так делать. Это неуважительно, я бы этого не допустил. Если бы я был в этой команде, то сказал бы: «Нет, я лягу вместо тебя». Я бы не допустил, чтобы он так лежал за стенкой. Это не то, что должен делать Месси. Он не должен испачкать свою футболку», — цитирует Фердинанда Daily Mail.

Напомним, в этом матче Месси забил дебютный гол за «ПСЖ». Результативной передачей в том эпизоде отметился Мбаппе.

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