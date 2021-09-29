Бонуччи: игроки «Ювентуса» начали думать, что одно присутствие Роналду гарантирует победы

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о влиянии нападающего Криштиану Роналду, перешедшего в «Манчестер Юнайтед», на туринский клуб.



«Игрокам «Ювентуса» в какой-то момент начало казаться, что присутствие Роналду в команде может гарантировать победы. Простые тренировки с ним давали нам многое, но подсознательно футболисты начали думать, что его действительно достаточно для побед. Мы стали меньше выкладываться в повседневной работе, меньше жертвовали собой на поле. Думаю, за несколько лет это стало заметно.



Возможно, мы стали воспринимать как должное, что если отдать мяч Криштиану, он выиграет матч. Но Роналду была нужна команда так же сильно, как и он нам. Мы должны были помогать друг другу, потому что команда возвышает игрока, даже если он лучший на планете», — приводит слова Бонуччи The Athletic.