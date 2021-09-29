Игроки из ингушского клуба «Ангушт» избили арбитров после матча любительского первенства

Матч первенства России среди любительских команд «Энергетик» — «Ангушт» (2:1) завершился массовой дракой.
После финального свистка футболисты «Ангушта», недовольные работой судей в этой встрече, окружили главного арбитра и начали его избивать. В ходе драки пострадал один из ассистентов рефери. Позже к потасовке присоединились болельщики, выбежавшие с трибун, и некоторые игроки «Энергетика». Через некоторое время появились сотрудники правоохранительных органов, которые попытались успокоить футболистов.
Как сообщается на официальном сайте Союза федераций футбола ЮФО и СКФО, по итогам матча были дисквалифицированы четыре игрока «Ангушта». Бекхана Алиева отстранили от футбола на два года, Магомед Балаев и Руслан Зязиков дисквалифицированы на один год, а Сафарбек Махриев будет вынужден пропустить шесть матчей. На шесть игр также отстранены игроки «Энергетика» Алан Аслануко и Артём Орсаев.
- 29 сентября 2021
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