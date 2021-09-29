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Вице-премьер РФ оценил документ о выплатах уезжающими за рубеж спортсменами

Вице-премьер РФ оценил документ о выплатах уезжающими за рубеж спортсменами
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко прокомментировал внесение на рассмотрение в Государственную Думу законопроекта об ограничениях на переход молодых спортсменов в зарубежные клубы.

«Мы должны чётко понимать, что это не просто вопрос денег и прагматизма. Представленный правительством законопроект направлен на защиту интересов всего российского спорта. В нашей стране по поручению Владимира Путина активно развивается инфраструктура спортивных объектов, в том числе для спорта высоких достижений. Правительство России создаёт условия для работы тренеров, ежегодно увеличивает финансирование всей отрасли. И, на мой взгляд, будет справедливо возместить вложенные в тебя силы и средства.

Тренеры вкладываются в подготовку молодых спортсменов, используя свой опыт и ценные наработки отечественной спортивной школы. Для ребят они становятся наставниками в мире профессионального спорта. И спортивная школа — эта важнейшая ступень, фундамент больших достижений, которые славят страну», — приводит слова Чернышенко «РБК-Спорт».

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