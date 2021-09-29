«Бавария» — «Динамо» Киев: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы«Баварии» и «Динамо» Киев на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Зюле, Дэвис, Эрнандес, Киммих, Гнабри, Горецка, Сане, Мюллер, Левандовски.

«Динамо»: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Шабанов, де Пена, Цыганков, Миколенко, Андриевский, Гармаш, Тымчик, Забарный.

Напомним, в первом матче в рамках группового этапа ЛЧ «Бавария» обыграла каталонскую «Барселону» со счётом 3:0. Голами в той игре отметились Роберт Левандовски (дважды) и Томас Мюллер. Киевская команда дома сыграла вничью с «Бенфикой» (0:0).