Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Мальмё»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от разгромной победы в матче Лиги чемпионов с «Мальмё» (4:0).
«Мы хорошо начали первый тайм. Минуты с 15-20-й игра выровнялась, пошла на встречных курсах. Второй тайм начали хорошо, забили, после удаления у соперника стало играть полегче. Поэтому достигнутый результат нас устраивает, мы рады. Поздравляю наших болельщиков с победой, думаю, в следующих играх, в ответном матче с «Мальмё» нам будет сложнее. Сегодня игра и по счету, и по качеству удалась. Что будет дальше — посмотрим.
Это самая лёгкая победа «Зенита» в нынешнем сезоне? Не самая. Первый тайм мог закончиться и с другим результатом: и у нас были моменты, и у «Мальмё». Повторюсь: после второго мяча и удаления нам стало спокойнее, легче играть.
Стояла ли сегодня задача забить как можно больше? Нет, такой задачи не было. Главное — победа. А в плане забитых мячей устроил бы любой результат. Конечно, всегда хочется побеждать крупно, но не всегда это получается», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
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