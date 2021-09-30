Кузяев: не считаю, что победа над «Мальмё» была лёгкой

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Мальмё» (4:0).

«Очень рад, что мы сегодня одержали победу, ведь в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов у нас не получилось выиграть. Приятно, что взяли три очка при своих болельщиках.



Во-первых, не считаю, что победа была лёгкой. В первом тайме мы здорово начали, забили, но после этого почему-то сели в оборону и стали меньше атаковать, прессинговать, дали сопернику создать пару моментов. В следующих играх мы должны это исправить. Если забиваем — продолжать атаковать.



Я не впервые играю на этой позиции. Считаю, часто мы очень неплохо разыгрывали комбинации, так что план на игру удался.



Свою физическую форму оцениваю нормально. Я привык играть каждые 3-4 дня, не первый год играем в таком графике. С оптимизмом смотрю на предстоящие матчи, надеюсь, что меня хватит», — приводит слова Кузяева пресс-служба «Зенита».