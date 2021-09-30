Голы Месси, Тиля и Гризманна претендуют на звание лучшего во втором туре Лиги чемпионов

УЕФА назвал список претендентов на лучший гол второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
В номинацию попали: гол форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в игре с «Манчестер Сити» (2:0), гол защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса в ворота «Вильярреала» (2:1), гол полузащитника «Шерифа» Себастьена Тиля в ворота «Реала» (2:1) и гол нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в матче с «Миланом» (2:1).
Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в «твиттере» УЕФА.
Матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов традиционно пройдут в два дня – 19 и 20 октября.
От России на групповом этапе Лиги чемпионов выступает «Зенит», который в матче второго тура обыграл «Мальмё» (4:0). В третьего круге команда Сергея Семака встретится с «Ювентусом». Матч состоится 20 октября.
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