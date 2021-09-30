Известный тренер Александр Григорян возглавил женскую команду ЦСКА. Ранее специалист уже возглавлял ЖФК ЦСКА в период с августа 2018 года по апрель 2019 года.
«Приветствуем Александра Витальевича! Желаем успехов в достижении новых высот с ЖФК ЦСКА!» — написала пресс-служба женской команды ЦСКА на официальном сайте.
Последним клубом Григоряна стал армянский «Алашкерт». После пяти матчей чемпионата Армении команда имела в своём активе два очка и занимала предпоследнюю, девятую строчку турнирной таблицы, поэтому Григорян подал в отставку.
Александр возглавил «Алашкерт» в мае, а спустя неделю завоевал с командой золотые медали армянского первенства. Под его руководством клуб впервые в истории клубного футбола Армении вышел в основной раунд еврокубка, завоевав путёвку в Лигу конференций.
- 30 сентября 2021
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