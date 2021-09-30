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Сандро Шварц прокомментировал слухи о переговорах «Динамо» с Кавани

Сандро Шварц прокомментировал слухи о переговорах «Динамо» с Кавани
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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал слухи о переговорах московского клуба с нападающим «Манчестер Юнайтед» Эдинсоном Кавани.

«Не думаю, что для Тюкавина невызов в сборную России был ударом, нормальный процесс развития. Такие отрезки в карьере бывают, надо доказывать своей игрой. Убеждён, Тюкавин остался на карандаше у Карпина, сейчас ему надо сконцентрироваться на тренировочном процессе и играх за «Динамо».

Кавани? У него контракт с «МЮ», не стоит говорить о том, что не состоялось. Мы работаем с теми, кто у нас в составе», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, матч «Динамо» — «Крылья Советов» состоится 2 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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