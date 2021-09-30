Сандро Шварц: не думаю, что «Динамо» просядет в ноябре. Команда в хорошей форме

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о своей команде в преддверии матча 10-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
Слышал ли я о Пиняеве? Не могу сказать, что мы готовимся к конкретному игроку. Важно разобрать всю команду, все их сильные стороны. Да, важно понимать, кто у них выделяется, мы уже провели теоретическое занятие, будет занятие и сегодня.
Что касается физического состояния ребят, то меня часто об этом спрашивают. Мы следим за этим, смотрим статистику, форма у команды хорошая. Я не думаю, что мы просядем в ноябре. Нам важно хорошо ускоряться. А когда мы сможем сочетать хорошую физику и тактику – нас ждёт успех.
Будет ли играть Тюкавин или Грулёв? Они оба молоды, имеют большой потенциал. Грулёв – игрок фактурный, крупный, это его отличает от Кости, который постоянно терзает соперника передвижениями и подключением в глубину. Решения по составу ещё нет, но здорово, что у нас есть такие нападающие.
Не делали акцент на крупной победе «Крыльев» в кубке.
Зиньковский лучший дриблёр, чем Хвича, и часто меняет фланги? Для нас хорошим средством будет качественная игра обоих крайних защитников. Плюс в таких перемещениях нужно, чтобы крайние защитники, готовые обороняться, не забывали и о подключении к атаке », — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, матч «Динамо» — «Крылья Советов» состоится 2 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
- 30 сентября 2021
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