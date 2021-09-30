Гол Месси признан лучшим взятием ворот во 2-м туре Лиги чемпионов

УЕФА объявил результаты голосования на лучший гол второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Первое место занял гол форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в игре с «Манчестер Сити» (2:0). На втором месте гол полузащитника «Шерифа» Себастьяна Тиля в ворота «Реала» (2:1). Это взятие ворот помогло молдавскому клубу завоевать сенсационную победу.
Третье место занял гол защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса в ворота «Вильярреала» (2:1). На четвёртом месте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн с результативным ударом по воротам «Милана» (2:1).
Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в «твиттере» УЕФА.
Матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов традиционно пройдут в два дня – 19 и 20 октября.
От России на групповом этапе Лиги чемпионов выступает «Зенит», который в матче второго тура обыграл «Мальмё» (4:0). В третьем круге команда Сергея Семака встретится с «Ювентусом». Матч состоится 20 октября.
- 30 сентября 2021
-
15:12
-
14:59
-
14:58
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:30
-
14:14
-
14:08
-
13:54
-
13:49
-
13:31
-
13:28
-
13:23
-
13:22
-
13:18
-
13:15
-
12:58
-
12:51
-
12:35
-
12:28
-
12:18
-
12:09
-
12:01
-
11:55
-
11:34
-
11:26
-
11:26
-
11:18
-
11:16
-
10:56
-
10:52
-
10:45
-
10:32
-
10:13