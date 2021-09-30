Гол Месси признан лучшим взятием ворот во 2-м туре Лиги чемпионов

УЕФА объявил результаты голосования на лучший гол второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первое место занял гол форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в игре с «Манчестер Сити» (2:0). На втором месте гол полузащитника «Шерифа» Себастьяна Тиля в ворота «Реала» (2:1). Это взятие ворот помогло молдавскому клубу завоевать сенсационную победу.

Третье место занял гол защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса в ворота «Вильярреала» (2:1). На четвёртом месте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн с результативным ударом по воротам «Милана» (2:1).

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в «твиттере» УЕФА.

Матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов традиционно пройдут в два дня – 19 и 20 октября.

От России на групповом этапе Лиги чемпионов выступает «Зенит», который в матче второго тура обыграл «Мальмё» (4:0). В третьем круге команда Сергея Семака встретится с «Ювентусом». Матч состоится 20 октября.