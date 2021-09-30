Звезду Луческу возле «Донбасс Арены» залили синей краской

Памятную звезду главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу залили синей краской, сообщает «Типичный Донецк» в «Фейсбуке». По информации источника, болельщики «Шахтёра» не простили бывшему наставнику переход в стан нового клуба, который является принципиальным соперником.
Фото: twitter.com
Прошлым летом специалист подписал с киевлянами контракт по схеме «2+1». В ходе поездок Мирчи с президентом «Динамо» Игорем Суркисом на финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов стороны договорились об активации пункта о продлении договора. Таким образом, соглашение Луческу теперь рассчитано до лета 2023 года.
В минувшем сезоне «Динамо» под руководством Луческу стало чемпионом Украины. При этом после назначения румына фанаты киевлян стали протестовать и требовать его отставки, поскольку ранее он долгое время тренировал донецкий «Шахтёр», который является принципиальным соперником столичной команды. По итогу специалист стал первым, кому удалось взять титул с обоими украинскими грандами.
- 30 сентября 2021
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