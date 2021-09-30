Поль Погба прокомментировал победу в матче Лиги чемпионов с «Вильярреалом»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба опубликовал пост после победы команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Вильярреалом» (2:1).

«Прекрасная победа в Лиге чемпионов! Атмосфера была великолепной», — написал Погба.

Пост доступен в «инстаграме» Поля Погба

На 53-й минуте первый гол забил форвард «Вильярреала» Пако Алькасер. Через семь минут манкунианцы сравняли счёт. Бруну Фернандеш мягко навесил с правого фланга на линию штрафной, Алекс Теллес подстроился и пробил с лёта в дальний угол ворот. Победный гол забил Криштиану Роналду на пятой добавленной минуте.

«Манчестер Юнайтед» набрал три очка в двух матчах и находится на третьем месте в группе F. «Вильярреал» (1) — четвёртый.

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